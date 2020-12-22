Популярна актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко порадувала шанувальників пікантними кадрами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала Новорічне привітання. Віка була одягнена в дуже красиву сукню з глибоким декольте. Наряд блищав, як і шкіра зірки. Образ доповнювали оригінальні сережки і прозорі рукавички на руках.

Привітання Булітко теж виявилося оригінальним. Вона говорила і погладжувала себе по тілу, включаючи глибоке декольте. Булітко побажала всім блискучих успіхів, яскравих вражень і глибоких, справжніх почуттів. Під час останньої фрази Віка запустила пальчики в декольте, що буквально звело з розуму її шанувальників.

"З наступаючим, друзі! Хто буде з нами в новорічну ніч? Нехай Бик не буде "биком", - підписала Віка своє пікантне привітання.

У коментарях стали залишати актрисі відповідні привітання, а також компліменти.

"Віка вітаю і тебе з Новим роком", "Ну я не можу чому ти така красива леді", "така дівчина топова і красива", "який у Вас тут гарний образ", "Моя мама тебе обожнює, каже Ви дуже сильна гумористка!", "Ось це тост, я розумію!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Вікторія Булітко вже п'ять років є зіркою «Дизель шоу».

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