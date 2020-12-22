Вікторія Булітко з "Дизель шоу" показала несподіване відео
Як повідомляє Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, в розділі «сторіс».
Як відомо, Булітко не тільки знімається в гумористичних проектах, але ще і займається озвученням. Саме під час такого заняття і стався конфуз, який артистка вирішила показати.
На кадрах відображено, як Булітко сидить в звукозаписній студії і намагається проговорити потрібний текст, але в певний момент у неї починається практично істерика. Дівчина голосно сміється і не може вимовити і слова.
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Зірка "Дизель шоу" потає ногами, витирає сльози від сміху, і кричить, що не знає, як сказати. Судячи з написів, так відбувається вже четвертий дубль.
"Я не знаю, як це сказати. Можете мене...",- каже Булітко. Мабуть, таку реакцію викликають у неї певні слова.
Вимовити потрібну репліку артистці вдалося з п'ятого разу.
Відзначимо, в студію Булітко приїхала у рожевому теплому оверсайз костюмі, що складається з штанів і худі, в якому виглядала дуже мило.
Раніше ми повідомляли, Вікторія збентежила зміною іміджу. Дівчина показала себе з рожевим волоссям-ніби солодка вата, в сукні з різнокольоровими паєтками.
Нагадаємо, що Булітко радикально змінила імідж, перетворившись на солодку цукерку:»краще не знайдеш".
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