Вікторія Булітко з "Дизель шоу" показала несподіване відео

Як повідомляє Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, в розділі «сторіс».

Як відомо, Булітко не тільки знімається в гумористичних проектах, але ще і займається озвученням. Саме під час такого заняття і стався конфуз, який артистка вирішила показати.

На кадрах відображено, як Булітко сидить в звукозаписній студії і намагається проговорити потрібний текст, але в певний момент у неї починається практично істерика. Дівчина голосно сміється і не може вимовити і слова.

Зірка "Дизель шоу" потає ногами, витирає сльози від сміху, і кричить, що не знає, як сказати. Судячи з написів, так відбувається вже четвертий дубль.

"Я не знаю, як це сказати. Можете мене...",- каже Булітко. Мабуть, таку реакцію викликають у неї певні слова.

Вимовити потрібну репліку артистці вдалося з п'ятого разу.

Відзначимо, в студію Булітко приїхала у рожевому теплому оверсайз костюмі, що складається з штанів і худі, в якому виглядала дуже мило.

Раніше ми повідомляли, Вікторія збентежила зміною іміджу. Дівчина показала себе з рожевим волоссям-ніби солодка вата, в сукні з різнокольоровими паєтками.

Нагадаємо, що Булітко радикально змінила імідж, перетворившись на солодку цукерку:»краще не знайдеш".

Як повідомляла Politeka, Булітко підловила Сморгіна і Крутоголового в пікантний момент: "Вибачте...".

Також Politeka писала, що Віка Булітко випендрилася новим образом і чесно зізналася: "Валяюся на дивані і...".