Виктория Булитко из «Дизель шоу» показала неожиданное видео

Как сообщает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, в разделе «Сторис».

Как известно, Булитко не только снимается в юмористических проектах, но еще и занимается озвучкой. Именно во время такого занятия и произошел конфуз, который артистка решила показать.

На кадрах запечатлено, как Булитко сидит в звукозаписывающей студии и пытается проговорить нужный текст, но в определенный момент у нее начинается практически истерика. Девушка громко смеется и не может вымолвить и слова.

Звезда «Дизель шоу» топает ногами, вытирает слезы от смеха, и кричит, что не знает, как сказать. Судя по надписям, так происходит уже четвертый дубль.

"Я не знаю, как это сказать. Можете меня...", - говорит Булитко. Видимо, такую реакцию вызвают у нее опреденные слова.

Выговорить нужную реплику артистке удалось с пятого раза.

Отметим, в студию Булитко приехала у розовом теплом оверсайз костюме, состоящем из штанов и худи, в котором выглядела очень мило.

Ранее мы сообщали, Виктория обескуражила сменой имиджа. Девушка показала себя с розовыми волосами - будто сладкая вата, в платье с разноцветными паетками.

Напомним, что Булитко радикально сменила имидж, превратившись в сладкую конфетку: «Лучше не найдешь».

Как сообщала Politeka, Булитко подловила Сморгина и Крутоголового в пикантный момент: "Простите...".

Также Politeka писала, что Вика Булитко выпендрилась новым образом и честно призналась: "Валяюсь на диване и...".