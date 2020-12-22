Виктория Булитко из «Дизель шоу» показала неожиданное видео
Как сообщает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, в разделе «Сторис».
Как известно, Булитко не только снимается в юмористических проектах, но еще и занимается озвучкой. Именно во время такого занятия и произошел конфуз, который артистка решила показать.
На кадрах запечатлено, как Булитко сидит в звукозаписывающей студии и пытается проговорить нужный текст, но в определенный момент у нее начинается практически истерика. Девушка громко смеется и не может вымолвить и слова.
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Звезда «Дизель шоу» топает ногами, вытирает слезы от смеха, и кричит, что не знает, как сказать. Судя по надписям, так происходит уже четвертый дубль.
"Я не знаю, как это сказать. Можете меня...", - говорит Булитко. Видимо, такую реакцию вызвают у нее опреденные слова.
Выговорить нужную реплику артистке удалось с пятого раза.
Отметим, в студию Булитко приехала у розовом теплом оверсайз костюме, состоящем из штанов и худи, в котором выглядела очень мило.
Ранее мы сообщали, Виктория обескуражила сменой имиджа. Девушка показала себя с розовыми волосами - будто сладкая вата, в платье с разноцветными паетками.
Напомним, что Булитко радикально сменила имидж, превратившись в сладкую конфетку: «Лучше не найдешь».
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