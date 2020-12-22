Популярная актриса, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко порадовала поклонников пикантными кадрами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала новогоднее поздравление. Вика была одета в очень красивое платье с глубоким декольте. Наряд блестел, как и кожа звезды. Образ дополняли оригинальные сережки и прозрачные рукавички на руках.

Поздравление Булитко тоже оказалось оригинальным. Она говорила и поглаживала себя по телу, включая глубокое декольте. Булитко пожелала всем блестящих успехов, ярких впечатлений и глубоких, настоящих чувств. Во время последней фразу Вика запустила пальчики в декольте, что буквально свело с ума ее поклонников.

«С наступающим, Друзья! Кто будет с нами в Новогоднюю ночь? Пусть Бык не будет «быком», - подписала Вика свое пикантное поздравление.

В комментариях стали оставлять актрисе ответные поздравления, а также комплименты.

«Вика поздравляю и тебя с новым годом», «Ну я не могу почему ты такая красивая леди», «Такая девушка топовая и красивая», «какой у Вас тут красивый образ», «Моя мама тебя обожает, говорит вы очень сильная юмористка!», «Вот это тост, я понимаю!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Виктория Булитко уже пять лет является звездой «Дизель шоу».

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