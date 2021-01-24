Актриса и звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко удивила неожиданными кадрами

Видео она опубликовала в своем личном Instagram.

Так, Яна Глущенко решила похвастаться своей спортивной формой, выполнив "колесо" на камеру.

В кадре актриса "Дизель Шоу" появилась в зеленом спортивном костюме и рассказала, о чем вспомнила, играя с ребенком.

"Всем привет. Играя с сыном вспомнила, что я умею", - заявила Глущенко и стала "крутить колесо".

Спортивные трюки от звезды "Дизель Шоу" напугали ее маленького сына.

"Мама, не делай так! Мама... Не делай так!", - слышен голос ребенка за кадром.

Яна Глущенко отреагировала на слова своего маленького сына и заявила: "Да не буду я так больше делать. Я же старенькая!".

Как известно, Яне Глущенко 34 года. В «Дизель шоу» она играет с 2015 года. До проекта она успела засветиться в нескольких реалити-шоу и сериалах.

В 2017 году Яна вышла замуж за продюсера и концертного директора «Дизель Студио» Олега Збаращука, которому родила сына Тамерлана.

Также Яна Глущенко раньше признавалась, что ее маленький сын Тамерлан уже пошел в детский сад на полный день.

Напомним, что Яна Глущенко из "Дизель шоу" решилась показать сына, который растет ее копией

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