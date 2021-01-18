Актриса "Дизель Студио" Яна Глущенко подвела итоги 2020 года

Как сообщает Politeka.net, Яна Глущенко и Олег Збаращук из "Дизель Шоу" счастливые родители, которые воспитывают маленького сына Тамерлана. Также пара успешно совмещает личную жизнь и профессиональную деятельность.

Несколько часов назад на официальной странице "Дизель Студио" в Instagram появились трогательные снимки звездной семьи.

Кроме того, актриса подвела итоги 2020 года и показала, самые запоминающиеся события.

Актриса показала фото, на котором она запечатлена вместе с мужем и их малышом. Фото было сделано в более ранний период. На фото влюбленные родители дразнят и щекочут Тамерлана, который счастливо смеется.

Также она запостила на странице кадр с Тамерланом, который стал уже совсем взрослым. Мальчик находится на руках у своей молодой мамы. Заботливая мама крепко его держит, чтобы он не упал и не поранился. Сын растет настоящей маминой копией, словно в зеркало глядеть.

Кроме того, Глушенко показала снимок со своей собакой. Так, к ее шестилетней собаке Юне присоединились еще и собачка Жуля и кот Моня.

Подведя итоги звезда "Дизель шоу" уточнила, что за 2020 год она провела много времени с семьей, завела еще одну собаку и кота, сын пошел в садик на полный день, а также она сумела сохранить брак во время карантина.

Пользователи сети подарили своей любимицы комплименты: "Вау, Яна такая красивая и нежная без макияжа, даже не узнать❤️", "с Бусей родным🤣", "Такая нежная рядом с мужем".

Напомним, что красотки из «Дизель Шоу» померились роскошью в пикантных платьях, кадры противостояния.

Как сообщала Politeka, Глущенко ошарашила рассказом о выходке мужа, планы резко изменились.

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