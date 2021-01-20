Актрисы "Дизель Шоу" Виктория Булитко и Яна Глущенко сверкнули идеальными фигурками в купальниках

Как передает Politeka.net, на страничке студии в Инстаграм появился видео-анонс новых выпусков «Дизель шоу». В нарезке засветились все самые любимые актеры украинцев в новых интересных образах.

Так, Евгений Никишин позировал в женском парике, изображая отдыхающую на море женщину.

Евгений Сморигин показывал, как с юмором отдыхать в Буковеле.

А вот Яна Глущенко и Виктория Булито решили порадовать поклонников, показав свои сочные фигурки во всей красе. Девушки изображали отдыхающих на пляже красоток. Правда, перед выходом на сцену их пришлось немного приукрасить.

Судя по фото, девушкам сделали накладные губы и знатно увеличили бюсты, в результате чего грудь актрис выглядела впечатляюще.

«Вас тоже уже достали фотографии из Буковеля и Мальдив в ленте? Пока мы тут сидим на карантине, кто-то отдыхает совсем в других условиях! Что ж, выбор каждого. Наш выбор — сделать об этом смешной ролик! Всем отличного настроения», - пишут авторы аккаунта.

Всего за час пост «Дизель шоу» посмотрели почти 3 тысячи человек. В комментариях оставили положительные отзывы.

Напомним, что Яна Глущенко решилась показать сына, который растет ее копией: "Словно в зеркало глядеть".

Как сообщала Politeka, многодетный Сморигин из "Дизель Шоу" показал миниатюрную жену и всех своих наследников: "Лютый мороз не помеха...".

Также Politeka писала, что бесстыжая Булитко из "Дизель Шоу" похвасталась идеальной фигурой в бикини: "Прямо супермодель".