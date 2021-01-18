Актриса "Дизель Студіо" Яна Глущенко підвела підсумки 2020 року

Як повідомляє Politeka.net, Яна Глущенко та Олег Збаращук з "Дизель Шоу" щасливі батьки, які виховують маленького сина Тамерлана. Також пара успішно поєднує особисте життя і професійну діяльність.

Кілька годин тому на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram з'явилися зворушливі знімки зоряної сім'ї.

Крім того, актриса підвела підсумки 2020 року і показала, найбільш запам'ятовуються події.

Актриса показала фото, на якому вона зображена разом з чоловіком і їх малюком. Фото було зроблено в більш ранній період. На фото закохані батьки дражнять і лоскочуть Тамерлана, який щасливо сміється.

Також вона запостила на сторінці кадр з Тамерланом, який став вже зовсім дорослим. Хлопчик знаходиться на руках у своєї молодої мами. Турботлива мама міцно його тримає, щоб він не впав і не поранився. Син росте справжньою маминою копією, немов у дзеркало дивитися.

Крім того, Глушенко показала знімок зі своїм собакою. Так, до її шестирічної собаки Юни приєдналися ще й собачка Жуля і кіт Моня.

Підвівши підсумки зірка "Дизель шоу" уточнила, що за 2020 рік вона провела багато часу з сім'єю, завела ще одну собаку і кота, син пішов в садок на повний день, а також вона зуміла зберегти шлюб під час карантину.

Користувачі мережі подарували своїй улюблениці компліменти:" Вау, Яна така красива без макіяжу, навіть не впізнати❤️"," з бусею рідним🤣","така ніжна поруч з чоловіком".

Нагадаємо, що красуні з "Дизель Шоу" помірялися розкішшю в пікантних сукнях, кадри протистояння.

Як повідомляла Politeka, Глущенко ошелешила розповіддю про витівку чоловіка, плани різко змінилися.

Також Politeka писала, що Яна Глущенко, захлинаючись сльозами, вразила одкровенням.