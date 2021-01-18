Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко похвалилася ідеальною фігурою на пляжі, давши корисну пораду

Зірка часто намагається підняти настрій шанувальникам, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня вирішила не йти від традицій.

Артистка позувала на пляжі прикрившись довгим рушником. На останньому був малюнок у вигляді жіночого тіла в бікіні.

Вікторія зачесала руками волосся назад, і прикрила очі, направивши голову до сонця, ніби насолоджуючись теплом.

"лайфхак 🎀 щоб не стежити за фігурою, можна просто купити таке полотенечко 😉 😅 # ДизельШоу # вікторіябулітко # Булітко # худеемвместе # смішно #гумор #модель # бодіпозитив ну, майже # Мальдіви😅 😅 😅", - написала артистка.

За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"У мене щелепа відвалилася", "🤣🤣🤣 А хтось купився на це 😅😅👍", "Просто супермодель😂❤️😍", "Шикарно взагалі 🔥🙂👍", "Боже, одразу злякалася😃", "Літо, сонце, спека, танцюй до ранку! 🔥 ", "Круто👍 😂", "прикольно", " та у вас і без такого рушника все відмінно 😉 🔥 красотулька!", "У вас без рушника такого відмінна фігура!👍", "Вікторія.. Ви і так сама💋досконалість", " Так це з Віки і малювали цей рушник! 🔥 ", "Віка ти чудова. Чарівна 😊 😊 😊 😊 винахідлива 😉 добре придумала. І не потрібно на спортзал витрачається. Дієта. Підготовка до літа. Раз. І готово. Молодець, тобі за цей винахід таку премію дадуть 👌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Вікторія Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні:"треба було постаратися".

Як повідомляла Politeka, розпатлана Булітко з "Дизель шоу" налякала виглядом після свят:"гірше нікуди".

Також Politeka писала, що розпусниця Булітко з "Дизель Шоу" приставала до масажиста, камери все зняли.