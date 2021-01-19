Актор з "Дизель Шоу" Євген Сморигін зірвав оплески сімейним фото
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram опублікований свіжий знімок, на якому постав Сморигін з дружиною Лідією і трьома дітьми Олексієм, Єлизаветою і Олександром.
Сімейство позувало на вулиці, на снігу. Розчервонілі через сильний мороз, але щасливі, всі посміхалися, а деякі - махали руками.
"Лютий мороз на вихідних не перешкода для веселого проведення часу з сім'єю 🥰 Євген Сморигін разом з дружиною і дітьми насолоджуються справжньою зимою!", - йдеться в підписі.
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"Красива сім'я 👏"
"Які молодці! З наступаючим Хрещенням вас!❤️"
"З наступаючим Хрещенням всю вашу сім'ю, здоров'я, щастя, миру і добра!😍"
"😍Супер-команда!👏"
"Ого! Як дітки виросли)))!!!"
Нагадаємо, Сморигин перетворив свій недолік - заїкається з трирічного віку - в впізнавану фішку.
З 2015 року він є учасником проектів «Дизель Студіо», таких як «Дизель шоу» і скетчком «На трьох». В даний час живе і працює в Києві, хоч сам родом з Білорусі (батьки досі живуть в Мінську).
Раніше ми розповідали, що Сморигин поділився з фанатами рецептом шалено смачної новорічної страви, і, що найцікавіше, без м'яса. Євген запропонував публіці приготувати горбушу, запечену в особливому соусі (сметана 15% жирності - 360 г, гірчиця - 1 ч.л., кріп - 1 невеликий пучок, часник - 2 зубчики, приправа, сіль, перець) і з брокколі.
Нагадаємо, що зірки " Дизель Шоу "вразили змінами в зовнішності, як Анджеліна Джолі:"такі губошлепики".
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