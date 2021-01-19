Актер из "Дизель Шоу" Евгений Сморигин сорвал аплодисменты семейным фото

Как передает Politeka.net, на официальной страничке студии в Инстаграм опубликован свежий снимок, на котором предстал Сморигин с женой Лидией и тремя детьми Алексеем, Елизаветой и Александром.

Семейство позировало на улице, на снегу. Раскрасневшиеся из-за сильного мороза, но зато счастливые, все улыбались, а некоторые - махали руками.

"Лютый мороз на выходных не помеха для веселого времяпрепровождения с семьей 🥰 Евгений Сморигин вместе с женой и детьми наслаждаются настоящей зимой!", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Красивая семья 👏"

"Какие молодцы! С наступающим Крещением вас!❤️"

"С наступающим Крещением всю вашу семью, здоровья, счастья, мира и добра!😍"

"😍Супер - команда!👏"

"Ого! Как детки выросли)))!!!"

Напомним, Сморигин превратил свой недостаток - заикается с трехлетнего возраста - в узнаваемую фишку.

С 2015 года он является участником проектов «Дизель Студио», таких как «Дизель шоу» и скетчком «На троих». В настоящее время живет и работает в Киеве, хоть сам родом из Беларуси (родители до сих пор живут в Минске).

Ранее мы рассказывали, что Сморигин поделился с фанатами рецептом безумно вкусного новогоднего блюда, и, что самое интересное, без мяса. Евгений предложил публике приготовить горбушу, запеченную в особом соусе (сметана 15% жирности - 360 г, горчица - 1 ч.л., укроп - 1 небольшой пучок, чеснок - 2 зубчика, приправа, соль, перец) и с брокколи.

Напомним, что звезды "Дизель Шоу" поразили переменами во внешности, как Анджелина Джоли: "Такие губошлепики".

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