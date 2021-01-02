Выпендрился на Новый год

Актер и сценарист "Дизель Шоу" Евгений Гашенко насмешил публику необычным поздравлением

Как передает Politeka.net, 39-летний юморист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором предстал вместе с трехлетним сыном Иваном (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Гашенко решил поздравить зрителей, используя забавное приложение на телефоне. Артист якобы "отрастил" бороду, как у Деда Мороза, изредка подпевая "С Новым годом!" и танцуя головой под известный старый хит. Довольный малыш, который сидел рядом с ним, также участвовал в съемке.

"🎄Пусть этот год принесёт вам удачу, счастье, любовь и достаток в придачу, пусть рикошетят от вас все невзгоды, мирного неба и хорошей погоды!", - подписал кадры Евгений.

Пользователи пришли в восторг, комментируя увиденное:

"Классные😍"

"Поздравлю вашу семью с Новым годом! Счастье, успехов 😜✨"

"С Новым Годом! Вы такие классные и позитивные👍"

"Взаимно 💖 я сначала Ваню не узнала 😂"

"Женя, с Новым Годом!!) Пусть все в этом году будет на высоте 🤍как и Вы💞❤️"

Отметим, Гашенко вместе с Викторией Булитко и Александром Бережком является ведущим рубрики «Дизель Утро» в эфире утреннего телевизионного шоу «Утро в Большом городе» на телеканале ICTV. Ребята искрометно обыгрывают "серьезные" новости, чем заставляют украинцев рыдать от смеха.

Ранее мы сообщали, Евгений насмешил публику, появившись в новом образе: парике, цветастой рубашке и желтом галстуке.

"Немного Диско Фанка в Новый год никому не повредит! 🕺🏻🎸🎤🪅🎉", - подписал кадр актер.

Напомним, что актрисы из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене: топ страстных образов.

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