Актер "Дизель шоу" Евгений Гашенко удивил измененной внешностью

Артист стоял у истоков при создании популярного шоу, которое полюбилось миллионам украинцев, сообщает Politeka.net. Гашенко - один из актеров шоу, который воплощает на сцене самые разнообразные образы.

В этот раз актер сумел удивить, ведь предстал в довольно необычном виде. Евгений надел светлый парик, фиолетовую рубашку и яркий пиджак. Завершил образ желтый галстук.

Артист поднял указательный палец вверх и открыл широко глаза.

"Немного Диско Фанка в Новый год никому не повредит! 🕺🏻🎸🎤🪅🎉", - написал актер.

За час пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев.

"Это слишком круто!😅🧡", "Это просто😂😂😂😂😂", "Я на любой дискотеке 💃!!!😂😂😂:))))", - написали пользователи сети.

А вот, как артист выглядит обычно:

Отметим, Евгений Гашенко начинал свою карьеру с КВН. Будущий юморист учился на экономиста в Николаевском городском филиале Киево-Могилянской академии. Однажды он стал участником студенческой команды КВН. В 2000 году Евгений Гашенко и Егор Крутологов основали команду «Дизель». Хотя команда не просуществовала долго, актеры успели подружиться и создать сплоченный коллектив.

Ранее мы писали, что Евгений Гашенко опубликовал фото, на котором у него волосы стоят дыбом, а все лицо испачкано чем-то черным, будто он после взрыва.

Вероятнее всего, актер рассказал не о реальной ситуации из жизни, а анонсировал таким образом новый выпуск "Дизель шоу", где зрителей ждут шутки и о Новом году, в том числе.

Напомним, что актрисы из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене: топ страстных образов.

Как сообщала Politeka, звезда «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".

Также Politeka писала, что звезды студии «Дизель Шоу» изменились до неузнаваемости, совсем другие люди: "Крутоголов с шевелюрой, а Сморигин...".