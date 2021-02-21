Знаменитый участник "Дизель-шоу" Сергей Писаренко был замечен в одной пижаме с актрисой Агатой Муциниеце. Фото попали в сеть

Об этом можно почитать на личной странице Сергея Писаренко в Іnstagram.

Сергей Писаренко знаком зрителям в качестве участника "Дизель-шоу". Несмотря на популярность, Писаренко успевает читать серьезные лекции по психологии в ВУЗе, ведь артист имеет соответствующее образование.

Артист с радостью готовит новые запоминающиеся программы для своих почитателей.

Поклонники имеют возможность следить за жизнью звезды на его странице, где Писаренко регулярно делится новыми фотографиями. Харизматичный и забавный, он не боится показаться в смешном образе.

Например, в кадре с красавицей Агатой Муциниеце Сергей снялся в клетчатых шортах смахиваюших на трусы. Его напарница, на снимке демонстрирует короткую пижаму в расцветке «под ягуара». Она, открыв рот, показывает зрителю свой высунутый язык.

Такие образы наталкивают на определенные ассоциации, может даже показаться, что звезды недавно хорошо отдохнули.

Как известно, Сергей Писаренко давно и счастливо женат. Наверное, поэтому пикантные фото он подписал довольно скромно.

По словам артиста, все фотографии сделаны по работе, там нет ничего личного. Якобы это просто роль, а они замечательно вошли в образ.

Напомним, звезда "Дизель-шоу" попала в беду.

Как сообщала Politeka, артист "Дизель-шоу" показал сына.

Также Politeka писала, звезда "Дизель-шоу" показала пародию на Тину Кароль.