Знаменитый участник "Дизель-шоу" Сергей Писаренко был замечен в одной пижаме с актрисой Агатой Муциниеце. Фото попали в сеть
Об этом можно почитать на личной странице Сергея Писаренко в Іnstagram.
Сергей Писаренко знаком зрителям в качестве участника "Дизель-шоу". Несмотря на популярность, Писаренко успевает читать серьезные лекции по психологии в ВУЗе, ведь артист имеет соответствующее образование.
Артист с радостью готовит новые запоминающиеся программы для своих почитателей.
Поклонники имеют возможность следить за жизнью звезды на его странице, где Писаренко регулярно делится новыми фотографиями. Харизматичный и забавный, он не боится показаться в смешном образе.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
57-летний Борисюк внезапно решил омолодиться, Сумская ошарашила кадрами у косметолога: "Ну что же, посмотрим…"
Оля Полякова похвасталась роскошью загородного дома после обновления: "Вот так я придумала..."
Отмена перевода часов в Украине: в Раде сделали решающий шаг, все подробности
Трагедия на курорте, украинка погибла на глазах у мужа: "Сразу же позвал спасателей, но..."
Например, в кадре с красавицей Агатой Муциниеце Сергей снялся в клетчатых шортах смахиваюших на трусы. Его напарница, на снимке демонстрирует короткую пижаму в расцветке «под ягуара». Она, открыв рот, показывает зрителю свой высунутый язык.
Такие образы наталкивают на определенные ассоциации, может даже показаться, что звезды недавно хорошо отдохнули.
Как известно, Сергей Писаренко давно и счастливо женат. Наверное, поэтому пикантные фото он подписал довольно скромно.
По словам артиста, все фотографии сделаны по работе, там нет ничего личного. Якобы это просто роль, а они замечательно вошли в образ.
Напомним, звезда "Дизель-шоу" попала в беду.
Как сообщала Politeka, артист "Дизель-шоу" показал сына.
Также Politeka писала, звезда "Дизель-шоу" показала пародию на Тину Кароль.