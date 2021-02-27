Відомий артист, штатний "алкоголік " з" Дизель-шоу " Сергій Писаренко розмістив черговий п'яний ролик

Як повідомляє Politeka.net знаменитий актор Сергій Писаренко, який грає в розважальній програмі "Дизель-шоу" показав на своїй сторінці в Instagram новий кумедний відеоролик, на якому звично грає "алкоголіка"(щоб подивитися весь ролик, доскрольте сторінку до кінця).

У кадрах Сергій обіймає дівчину, яка, судячи з усього, дуже обурена. Весь її вигляд "кричить" про це. З одного боку стоїть Євген Нікішин з одноразовими стаканчиками, а з іншого Сергій Писаренко. Останній ледь стоїть на ногах, для рівноваги нахаба вхопився за талію жінки, і притулився обличчям до грудей обуреної дамочки.

Відео зациклено на постійне повторення, і виглядає досить забавно.

"Ось такий глюк стався в камері мого телефону", - написав Писаренко.

Шанувальники подякували Сергію за піднятий настрій. Вони прокоментували кадри:

"Це ранок 9го березня!", "Добре. Щось смішне 😂 😂 😂 😂 😂 ви знову випили, а Маруся занюхала 😁", "Коли дізнався що зйомки скасовуються через карантин.", "Навіщо Нікішина напоїли", "Блін, а костюми то які😍", - написали шанувальники.

Раніше Писаренко був помічений в жіночому вбранні. Він приміряв білу сукню, схожу на ту, яку носила актриса Мерилін Монро. Поруч з актором стояла костюмер, яка допомагала йому надіти наряд. Коли Писаренко помітив, що його знімають, він почав виправдовуватися, звертаючись до шанувальників. Він зазначив, що це просто роль, яку він зіграє 8 березня.

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