Звезда «Дизель шоу» Евгений Гашенко показал, как развлекается на Мальдивах с женой и сыном

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новыми снимками с курорта на своей странице в Инстаграм.

Известно, что сейчас Гашенко наслаждается морем, солнцем и теплым песком на пляжах Мальдив. Туда он отправился отдыхать со своей супругой Ольгой и сыном Иваном. На фото артист показал, как они катаются на качелях на фоне моря, рисуют на песке и просто наслаждаются отдыхом.

Также Гашенко опубликовал фото с собой в плавках и с женой в салатовом купальнике. Все семейство на фото выглядит по-настоящему счастливым.

В подписи к снимкам актер отметил, что им повезло не только с замечательными видами, но и с удачной погодой для отдыха.

«Как же там всё таки красиво! И с погодой повезло», - отметил артист.

Его поклонники не смогли пройти мимо таких красочных снимков.

«Балдеж», «Красота!», «Красотища надеюсь скоро там тоже побывать», «И, главное, народу никого», «обалденные», «Женя, у Вас такой след от загара, будто Вы загорали в....хм...в бюстгалтере», - пишут люди.

Напомним, ранее мы писали, что Гашенко рассказал о том, что расслабляться тоже нужно правильно.

«На курорте надо еще уметь отдыхать. Бывает, прилетаешь в экзотическое место, начинаешь отдыхать, а оно не отдыхается! И вроде как на море, на пляже, под солнцем... а мысли в это время где-то в холодном городе, в каких-то «срочных» недоделках», - написал актер.

Напомним, Гашенко, Никишин и Писаренко из "Дизель шоу" превратились в колоритных красоток, фото преображения.

Как сообщала Politeka, Гашенко из "Дизель Шоу" в мокрых плавках похвастался кадрами наслаждения с Мальдив: "Надо уметь".

Также Politeka писала, что звезды "Дизель Шоу" Гашенко и Бережок удивили неприличными забавами в офисе.