Звезда «Дизель шоу» Евгений Гашенко показал, как наслаждается солнцем и морем на Мальдивах
Как сообщает Politeka.net, артист, который проводит время на райском курорте, поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем Гашенко рассказал о том, что расслабляться тоже нужно правильно.
«На курорте надо еще уметь отдыхать. Бывает, прилетаешь в экзотическое место, начинаешь отдыхать, а оно не отдыхается! И вроде как на море, на пляже, под солнцем... а мысли в это время где-то в холодном городе, в каких-то «срочных» недоделках», - написал актер.
По его мнению, человек должен уметь отдаляться от подобных мыслей и сосредотачиваться на том, что происходит с ним «здесь и сейчас».
«Время останавливается! Ты растворяешься в окружающей красоте. Вот тогда и начинается настоящий отдых. Тебе спокойно, никуда бежать не надо», - подчеркнул Гашенко.
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Он с сожалением добавил, что по возвращении в город приобретенное на отдыхе чувство легкости быстро улетучивается.
Свой пост артист сопроводил ярким снимком, на котором показал, как расслабляется на курорте. На фото Гашенко в плавках лежит на доске в лазурных водах чистого моря. Артист явно загорел и продолжает получать наслаждение от отдыха.
Его поклонники бурно отреагировали на новый пост.
«И я хочу море увидеть!», «Красивого отдыха», «Женя, зарядись качественно! Отличного отдыха!», - пишут люди.
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