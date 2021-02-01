Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко и его коллега Александр Бережок разыграли забавную сценку
Артисты уже давно полюбились зрителям, сообщает Politeka.net. Оба завоевали любовь своим талантом и чувством юмора.
В этот раз Гашенко и Бережок предстали в образах офисных работников. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Кадры были сняты в рамках скетч-шоу "На троих".
Евгений подскочил к Александру, сидящему в кресле, заявив, что он стриптизер. Второй подыграл ему, попросив накладные, которых не оказалось.
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"Тогда я вас накажу", - заявил Бережок и стал линейкой бить по ягодицам своего приятеля.
Видео было обнародовано на официальной странице шоу в Инстаграм.
"Всем, у кого началась трудовая неделя, офисные клерки из скетчкома «На Троих» желают продуктивной работы😅
И помните, что в пятницу вечером вас ждут новые серии «На Троих»! Эта новость должна поддерживать боевой дух и хорошее настроение всю неделю 😏", - написали авторы публикации.
За два часа пост собрал более 5000 просмотров и много комментариев, в основном, в виде смайликов.
"Спасибо 🤣🤗", "Это я с подругой", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Таких дураков нужно уметь сыграть 😂", - написали пользователи сети.
Отметим, Евгений Гашенко в 2000 году вместе с Егором Крутоголовым и Михаилом Шинкаренко создают команду КВН «Дизель». Спустя несколько лет он с Егором Крутоголов, Михаилом Шинкаренко, Александром Бережком и Алексеем Бланаром создали популярное "Дизел Шоу".
Напомним, Евгений Гашенко из "Дизель Шоу" произвел фурор новой выходкой с трехлетним сыном.
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