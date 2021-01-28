Как на картинках, только еще красивее

Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко похвастался семейным отпуском на Мальдивах

Как передает Politeka.net, 39-летний юморист опубликовал на своей странице в Instagram целую серию фото и видео, на которых показал райские пляжи с кристально чистой водой, роскошную виллу с бассейном, а также засветил свою жену и маленького сына (чтобы посмотреть все кадры, проскролльте вниз).

"Сбылась давняя мечта - привёз семью на Мальдивы. Они действительно, как на картинках, только еще красивее! Оставлю это тут. Буду разглядывать холодными, зимними вечерами", — поведал артист.

Отметим, Гашенко в 2013 году женился на дизайнере одежды Ольге, в 2016 году у пары родился сын Ваня. На свежих кадрах семейство прогуливается по чистому пляжу, а также тихо развлекается у бассейна.

Поклонники в комментариях пожелали семье хорошего отдыха, а также отметили, что в этом году звезды "Дизель шоу" облюбовали Мальдивы, ведь ранее туда поехал Егор Крутоголов с женой и сыновьями.

"Красота та какая😍 хорошего отдыха вам!❤️; Хорошей погоды и замечтательного отдыха!♥️; И Егор и Евгений на Мальдивах. Ждем Яну и Вику😏; Райский отдых😍🏝", — пишут украинцы.

Напомним, Евгений Гашенко из "Дизель Шоу" произвел фурор новой выходкой с трехлетним сыном.

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