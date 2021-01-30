Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко поделился кадрами семейного отпуска на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, юморист выложил фото и видео со своего роскошного отдыха в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца). Ранним утром он вместе со своей семьей вышел на террасу своей мальдивской виллы, чтобы выпить кофе и зарядиться энергией на весь день.

На одном из снимков полуголый Евгений Гашенко посадил сына Ивана на колени и вместе c поигрался ракушками за столом. Малыш с восторгом принялся разглядывать и разбирать сокровища, которые подарил им океан. Звезда "Дизель Шоу" также показал, как его жена прилегла на кровати, которую поставили на свежем воздухе рядом с бассейном.

"Для меня утро - самое продуктивное время суток.

И чем раньше встаю, тем продуктивнее день. Люблю, когда получается проснуться за 5-10 минут до будильника, и понять, что выспался и отдохнул. Утром можно побыть наедине с собой и своими мыслями. В это время никто и ничто не отвлекает от медитаций, афирмаций и планирования дня. Только есть один нюанс - чтобы рано вставать, надо рано ложиться... а когда же тогда смотреть сериальчики?", - поделился своими личными проблемами Евгений.

Напомним, Евгений Гашенко из "Дизель Шоу" произвел фурор новой выходкой с трехлетним сыном.

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