Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко поделился кадрами семейного отпуска на Мальдивах
Как сообщает Politeka.net, юморист выложил фото и видео со своего роскошного отдыха в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте до конца). Ранним утром он вместе со своей семьей вышел на террасу своей мальдивской виллы, чтобы выпить кофе и зарядиться энергией на весь день.
На одном из снимков полуголый Евгений Гашенко посадил сына Ивана на колени и вместе c поигрался ракушками за столом. Малыш с восторгом принялся разглядывать и разбирать сокровища, которые подарил им океан. Звезда "Дизель Шоу" также показал, как его жена прилегла на кровати, которую поставили на свежем воздухе рядом с бассейном.
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"Для меня утро - самое продуктивное время суток.
И чем раньше встаю, тем продуктивнее день. Люблю, когда получается проснуться за 5-10 минут до будильника, и понять, что выспался и отдохнул. Утром можно побыть наедине с собой и своими мыслями. В это время никто и ничто не отвлекает от медитаций, афирмаций и планирования дня. Только есть один нюанс - чтобы рано вставать, надо рано ложиться... а когда же тогда смотреть сериальчики?", - поделился своими личными проблемами Евгений.
Напомним, Евгений Гашенко из "Дизель Шоу" произвел фурор новой выходкой с трехлетним сыном.
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