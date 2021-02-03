Артисты «Дизель шоу» удивили поклонников перевоплощением в колоритных бабушек

Юмористы заинтриговали поклонников новостями о новом проекте. Соответствующий пост появился на странице шоу в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Снимаем новый проект. Подробности очень скоро. Ждите!», - сообщили в «Дизель шоу».

Этот пост сопровождает фотография, на которой артисты Евгений Гашенко, Евгений Никишин и Сергей Писаренко предстали в новых образах. Судя по всему, именно в них они будут играть в новом проекте.

Трое юмористов перевоплотились в колоритных украинских бабушек. Они оделись в разноцветные свитера, теплые жилеты, платки и шапки. Дополнил их образы макияж с нарумяненными щеками.

Поклонники тут же отреагировали на новости, оставив под постом множество комментариев.

«Это ж с откудова таких красоток к нам замело?», «Кого-то не хватает», «Что-то очень веселое нас ждёт, скорее бы увидеть», «Классно. Действительно интрига. Вы прекрасные. Несомненно, что-то интересное», «Не смешно, ребята. Займитесь другим делом. Делайте людям ремонты, клейте обои, например», «Бабки - огонь!», «Три девицы под окном», «мы всё видим, мы всё знаем», «Наверное будет название: Бабки на бабки», «Женя вылитая свекровь моя», «Блин какие Богини», - пишут люди.

Напомним, Гашенко из "Дизель Шоу" в мокрых плавках похвастался кадрами наслаждения с Мальдив.

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