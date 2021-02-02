Украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко впечатлила поклонников ярким образом и большим талантом

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось короткое видео с ее выступления. Виктория была одета в эффектное желтое платье, которое идеально село на ее стройную фигурку. Платье было коротким, поэтому Булитко хвастнула своими стройными ножками. Кроме этого, приспущенный наряд позволил оголить плечи и зону декольте звезды.

Образ дополнила забавная прическа, которая превратила Вику в игривую молодую девушку. Булитко сидела на высоком стульчике, играла на гитаре и пела, демонстрируя все, на что способна.

В комментариях под постом стали обсуждать удачный образ актрисы.

«Мне Вика нравится, я в неё влюбилась», «Ты не девушка- война», «Привет Вика», «Какая женщина», «Ясное солнышко», «Эксперимент удался!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Виктория Булитко одна из ведущих актрис «Дизель шоу». Она занята в проектах студии с 2015 года. В 2019 году артистка стала участницей шоу «Танцы со звездами», в котором заняла третье место. 38-летняя Виктория активно снимается в украинских фильмах и сериалах. Она заявляет о себе как о комедийной актрисе.

Напомним, что Булитко из "Дизель Шоу" пошалила с "подружкой" на столе в приоткрытом халате: "Мы хотим...".

Как сообщала Politeka, Булитко навела красоту в неожиданном месте: "Проснулся? Умойся! Почисти зубки и...".

Также Politeka писала, что Булитко превратилась в роковую красотку с бездонным декольте: "Наравне с Белуччи".