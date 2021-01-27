Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко поділилася чуттєвими кадрами в несподіваному обазі

Цього разу артистка вирішила розповісти, як отримує «неймовірний кайф» від нових зйомок, в якій змогла відчути сміливий образ і задуматися про пошуки себе, тієї самої, яка десь глибоко, десь ховається, стоїть осторонь, підглядаючи за тим, що відбувається. Чуттєвий стиль Вікторії, а також її зачіска і макіяж відразу привернули увагу мережі.

"Це найбільший в Україні Зоряний проект у легендарному французькому стилі harcourt 📸», - розповідає під кількома кадрами Булітко.

На фотографіях колекційного видання в образах кінодів постануть 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно. Це сильні і талановиті жінки, які надихають мільйони українців. Нарівні з Монікою Белуччі, Едіт Піаф, Марлен Дітріх, як визнання таланту і успіху, вони вперше в Україні отримають портрети harcourt.

Потрапила в цей список і Вікторія, приміряла на себе образи справжньою фатальною дівою в чорному і смарагдовому сукнях.

"Така красива!!! 😻 😻 🤎 ; Чудова!!! Різнопланова!!! Багатогранна!!!; Одягу багато; красуня♥; 🔥Ого який не очікувань поворот образу..дуууже 🔥; Який прекрасний подарунок до Дня народження Вікторії! 🙌 ; Класні фото вийшли 👍; Вікторія ! Ви-диво ! Талановита ! Красива ! Будьте здорові і щасливі ! На Радість Вашим Глядачам !».

Раніше знаменита гумористка виклала на своїй сторінці в Instagram нове відео в свій день народження. 25 січня відомій артистці виповнилося 37 років.

"Сьогодні мій день народження! Минулий рік став не найпростішим, та й не тільки для мене. Але, він приніс так багато відкриттів! А головний Інсайт — хочу жити так, як хочу я. все життя мене оточують порадники, які знають, як краще — працювати, будувати особисте життя, вести господарство. У своєму новому році хочу навчитися чітко окреслювати особисті кордони, не приймати близько до серця те, що говорять і фільтрувати всі поради», - поділилася одкровеннями зірка.

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