Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась чувственными кадрами в неожиданном обазе

В этот раз артистка решила рассказать, как получает «невероятный кайф» от новых съемок, в которой смогла прочувствовать смелый образ и задуматься о поисках себя, той самой, которая где-то глубоко, где-то прячется, стоит в сторонке, подглядывая за происходящим. Чувственный стиль Виктории, а также ее прическа и макияж сразу привлекли внимание сети.

«Это самый большой в Украине звездный проект в легендарном французском стиле harcourt 📸», - рассказывает под несколькими кадрами Булитко.

На фотографиях коллекционного издания в образах кинодив предстанут 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино. Это сильные и талантливые женщины, которые вдохновляют миллионы украинцев. Наравне с Моникой Белуччи, Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, как признание таланта и успеха, они впервые в Украине получат портреты harcourt.

Попала в этот список и Виктория, примерившая на себя образы настоящей роковой дивой в черном и изумрудном платьях.

«Такая красивая!!! 😻😻🤎; Великолепна!!! Разноплановая!!! Многогранна!!!; Одежды много; Красотка♥; 🔥Ого какой не ожиданий поворот образа..оооочень 🔥; Какой прекрасный подарок к дню рождения Виктории! 🙌; Классные фото получились 👍;Виктория ! Вы - ЧУДО ! Талантливая ! Красивая ! Будьте Здоровы и Счастливы ! На Радость Вашим Зрителям !».

Ранее знаменитая юмористка выложила на своей странице в Инстаграм новое видео в свой день рождения. 25 января известной артистке исполнилось 37 лет.

«Сегодня мой день рождения! Прошедший год стал не самым простым, да и не только для меня. Но, он принес так много открытий! А главный инсайт — хочу жить так, как хочу я. Всю жизнь меня окружают советчики, которые знают, как лучше — работать, строить личную жизнь, вести хозяйство. В своем Новом годом хочу научиться четко очерчивать личные границы, не принимать близко к сердцу то, что говорят и фильтровать все советы», - поделилась откровениями звезда.

Напомним, бесстыжая Булитко из "Дизель Шоу" похвасталась идеальной фигурой в бикини: "Прямо супермодель"

Как сообщала Politeka, растрепанная Булитко из "Дизель шоу" напугала видом после праздников: "Хуже некуда".

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