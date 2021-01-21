Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала домашній образ для перегляду кіно
Як повідомляє Politeka.net, знаменита гумористка виклала в сторіз відвертий кадр разом з плюшевою "подружкою", на якому зображена незабаром після купання у ванній. Вікторія Булітко постала перед шанувальниками в тонкому халатику, який ледь прикрив її стрункі ніжки, адже підлоги роз'їхалися в сторони. Мокру голову актриса обмотала рушником.
Зірка "Дизель Шоу" застрибнула на стіл, закинула ногу на ногу і посвітила своїми оголеними колінами. Вона взяла в руку рожеву іграшкову равлика з бантиком на одній антенці і зобразила сумний вигляд. Вона навіть домалювала в сторіз анімовані сльози.
"Ми хочемо з Равликом подивитися Драму)) порадьте саме саме. Дякуємо", - звернулася Вікторія до своїх шанувальників у соціальній мережі.
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Раніше Булітко засмущала своїм виглядом в обтягуючому латексному платті, яке задерла майже до пояса. Актриса сфотографувалася біля дзеркал в освітленні неонових ламп з коротким темно-червоним волоссям, свій розв'язний образ красуня доповнила великим переплетеним намистом, що прикрасив її лебедину шию. Артистка розкрила рот в беззвучному крику і надала собі ще більш розкутого вигляду.
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