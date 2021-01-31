Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розсмішила фоловерів "розчісуванням кучерь"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Булітко у соцмережі.

Так, актриса зняла кумедне відео, на якому вона за допомогою гребінця "розчісує кучері" на грудях під кофтинкою.

"Прокинувся? Вмийся! Почисти зубки і розчеши кучері! Гарного всім настрою Посміхнись! Адже сьогодні субота! Юхуууу", - написала вона.

На відео Вікторія спокійно "розчісує" себе під кофтинкою, аж раптом помічає камеру і кидає гребінець в бік, сором'язливо посмыхаючись. Вона одягнена у жовтий комбынезон та чорну шапку.

Фоловери актриси посміялись з нового відео та похвалили її за відмінне почуття гумору.

"Взимку можна!", "Дівчина була на Кавказі", "Ти красуня, спору немає, але не треба так багато їсти", "Яка ж ви красуня, люблю вас дуже", "Що це ти там гладила, улітка?", "О, Вікуська", "Яка красуня", "Як завжди, неперевершена!", "Яка гарна дівчина", "Почуття гумору - на висоті, як завжди", - пишуть у коментарях.

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