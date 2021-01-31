Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассмешила фолловеров "расчесыванием кучерь"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Булитко в соцсети.

Так, актриса сняла забавное видео, на котором она с помощью расчески "чешет кудри" на груди под кофточкой.

"Проснулся? Умойся! Почисти зубки и расчеши кучери! Хорошего всем настроения! Улыбнись! Ведь сегодня суббота! Юхуууу", - написала она.

На видео Виктория спокойно "расчесывает" себя под кофточкой, как вдруг замечает камеру и бросает расческу в сторону, застенчиво посмеиваясь. Она одета в желтый комбинезон и черную шляпу.

Фолловеры актрисы посмеялись с нового видео и похвалили ее за отличное чувство юмора.

"Зимой можно!", "Девушка была на Кавказе", "Ты красотка, спору нет, но не надо так много кушать", "Какая же вы красавица, люблю вас очень", "Что это ты там гладила, улитка?", "О, Викуська", "Какая красавица", "Как всегда, непревзойденная!", "Какая красивая девушка", "Чувство юмора - на высоте, как всегда", - пишут в комментариях.

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