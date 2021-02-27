Известный артист, штатный "алкоголик" с "Дизель -шоу" Сергей Писаренко разместил очередной пьяный ролик

Как сообщает Politeka.net знаменитый актер Сергей Писаренко, который играет в развлекательной программе "Дизель-шоу" показал на своей странице в Инстаграм новый забавный видеоролик, на котором привычно играет "алкоголика"(чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

В кадрах Сергей обнимает девушку, которая, судя по всему, очень возмущена. Весь ее вид "кричит" об этом. С одной стороны стоит Евгений Никишин с одноразовыми стаканчиками, а с другой Сергей Писаренко. Последний едва стоит на ногах, для равновесия наглец ухватился за талию женщины, и прислонился лицом к груди возмущенной дамочки.

Видео зациклено на постоянное повторение, и выглядит довольно забавно.

"Вот такой глюк произошёл в камере моего телефона", - написал Писаренко.

Поклонники поблагодарили Сергея за поднятое настроение. Они прокомментировали кадры:

"Это утро 9го марта!", "Классно. Что-то смешное 😂😂😂😂😂 Вы опять выпили, а Маруся занюхала 😁", "Когда узнал что съемки отменяются из-за карантина.", "Зачем Никишина напоили", "Блин, а костюмы то какие😍", - написали поклонники.

Ранее Писаренко был замечен в женском наряде. Он примерял белое платье, похожее на то, которое носила актриса Мэрилин Монро. Рядом с актером стояла костюмер, которая помогала ему надеть наряд. Когда Писаренко заметил, что его снимают, он начал оправдываться, обращаясь к поклонникам. Он отметил, что это просто роль, которую он сыграет 8 марта.

Напомним, что звезда «Дизель шоу» Писаренко ошеломил видом в женском платье, пикантные кадры: «Не надо стесняться…».

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