Актер "Дизель-шоу" Сергей Писаренко был замечен в женском платье

Как передает Politeka.net, на официальной странице артиста в Инстаграм появилось видео, на котором он примерял белое платье, похожее на то, которое носила актриса Мэрилин Монро. Рядом с актером стояла костюмер, которая помогала ему надеть наряд.

Когда Писаренко заметил, что его снимают, он начал оправдываться, обращаясь к поклонникам. Он отметил, что это просто роль, которую он сыграет 8 марта. Актер призвал фанатов не начинать наговаривать на него.

«Просто роль..», - подписал видео Писаренко.

В комментариях позитивно отреагировали на образ актера и оставили ему массу приятных отзывов.

«Зачет», «Прикольно. Класс», «Не надо стесняться))», «Теперь понятно для чего худел», «Думаю будет смешно!», «Вау, а ветерок снизу будет?», «Сергей, невероятно талантливый человек», «Мэрилин Монро однако, не дать не взять», «Фигура огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 52-летний Сергей Писаренко родом из России. Он стал широко известен, когда выступал в команде КВН «Уездный город». Показательно, что Писаренко один из немногих артистов, которым удается работать на две страны. В России Писаренко работает доцентом Московского Государственного института культуры искусств.

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