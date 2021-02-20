Артист «Дизель шоу» Єгор Крутоголов показав свого молодшого сина

У відомого "дизелівця" Єгора Крутоголова в шлюбі з Катериною двоє синів - Лев і Максим, пише Politeka.net. Батьки довго не показували обличчя молодшого сина в соціальних мережах. Мабуть, таким чином дорослі хотіли вберегти дитину від зайвих очей.

Вперше артист показав Максима, коли тому було чотири місяці, а нещодавно з'явилося нове фото малюка.

У вересні цього року хлопчикові має виповниться вже два роки. Видно, як дитина підросла.

Малюк позував на спеціальному килимку, присівши навпочіпки. Малюк був у сірій кофті й підгузках. Він дивився в камеру, широко розкривши очі.

Варто відзначити, що дитина подорожує з батьками з найранішого віку. За словами батька, Максим вже в два місяці побував з сім'єю в Італії.

А коли малюкові виповнилося чотири - сім'я вже відпочивала на острові Маврикій.

"Який жених зростає", - написала тоді одна з користувачок мережі.

Артист розповів тоді про свій відпочинок:

"Острів прекрасний: чисто, ніхто не докучає, місцеві жителі радують мультикультурністю, толерантністю і знанням кількох мов. Природа тут красива, океан прозоріше прозорого".

Варто відзначити, що старший син пари, Лев, протягом декількох років займає перші місця на різних змаганнях. І 2020 рік не став винятком. Хлопчика назвали чемпіоном України з картингу.

Лев обожнює гонки, і, можливо, з віком це хобі переросте в справжню професію.

Нагадаємо, зірки "Дизель Шоу" засвітили дружин-красунь і підростаючих спадкоємців, зворушливі фото: "Найкращі!".

Як повідомляла Politeka, зірка " Дизель Шоу "Крутоголов похвалився зимовими розвагами з молодшим сином:"справжній мужик росте".

Також Politeka писала, що Крутоголов з "Дизель Шоу" приголомшив божевільними розвагами з красунчиком-сином.