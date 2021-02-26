Популярна актриса-гумористика Вікторія Булітко наважилася на кардинальну зміну зовнішності, красуню просто не впізнати

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса гумористичного жанру Вікторія Булітко, яка виступає у складі колективу "Дизель шоу", не перестає дивувати публіку. Нещодавно красуня наважилася на кардинальні зміни в зовнішності. Фото зірки в абсолютно новому амплуа опублікували на сторінці проєкту в соцмережі Instagram.

На нових знімках Вікторія позує в образі світської співачки – вона вальяжно сидить на стільчику в оточенні чоловіків з оркестру. Перед камерою красуня з'явилася в коротенькій сукні, декорованій блискучими сріблястими паєтками, а свій образ доповнила зухвалими колготками-сіточкою і високими шпильками. Але найбільше уваги привертає нова зачіска актриси - на знімках Булітко постала пекучої брюнеткою з коротким каре, а на її обличчі яскравий макіяж з блискучою червоною помадою.

У підписі до публікації йдеться: "Люблю, коли дорого", - Вікторія Булітко про свій новий зухвалий образ. Актриса "Дизель Студіо" Вікторія Булітко @bulitka незабаром постане перед глядачами в образі світської співачки. "Єлизавета Блудова" - нове амплуа актриси у вечірньому шоу "Dizel Night". Шанувальники просто в захваті від нового виду актриси, її засипають компліментами в коментарях до фото.

Нагадаємо, Руда бестія Булітко з "Дизель шоу" показала непідробну пристрасть з ексчоловіком Білик: фото парочки.

Як повідомляла Politeka, Біда наздогнала Вікторію Булітко з "Дизель шоу", зірці терміново потрібна допомога: "Чекаю ваших порад..."

Також Politeka писала, Зірка "Dizel Show" Булітко побешкетувала в пінній ванній, кадри вже в мережі: "Ой, друзі...".