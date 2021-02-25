Артист «Дизель шоу» Єгор Крутоголов розкрив принципи роботи "Квартал 95"

Після того як команда "Дизель" виступала в КВК, вона почала співпрацювати зі студією "Квартал 95" в різних проєктах. Два роки "дизелі" виходили на сцену в ролі авторської групи й гостей "Вечірнього Кварталу", пише pokatim.ru.

Далі команда прийшла до керівництва "кварталівців" з проханням продюсувати її проєкт, а саме скетч-шоу в рамках "Вечірнього Кварталу", проте "дизелям" відмовили.

Засновник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов розповів, що студії було невигідно ростити конкурентів своїми руками. В результаті спільна робота закінчилася.

"Квартал 95" і зовсім забув про команду "дизелів", але пізніше конкурентоспроможний продукт останніх змусив напружитися студію.

Внаслідок "Квартал" і зовсім образився на співробітників "Дизель Шоу", а всередині стала діяти заборона на спілкування і роботу з конкуруючою компанією.

Крутоголов з сумом згадує, що втратив багато друзів і колег з «Кварталу 95», і йому не вистачає з ними спілкування. Серед таких акторів виявилися й Олена Кравець, Євген Кошовий, Степан Казанін, Юрій Крапов. Гумористи бояться втратити роботу, тому навіть не вітаються з учасниками «Дизеля».

Крім того, рейтинги "дизелів" виявилися вищими за "кварталівців", що призвело до цькування перших. Керівництво студії поширило чутки про погані умови праці, низьку зарплату і непрофесіоналізм начальства "Дизель Шоу". Це призвело до пертурбації в акторському складі й закулісному.

За словами Крутоголова, ніхто не наважувався кинути виклик потужному супернику у вигляді "Кварталу 95", але "Дизель" з цим впорався.

Як вважає Єгор, відхід Володимира Зеленського з проекту в президенти завдав удару по "Кварталу 95", тому зараз рейтинги студії падають.

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