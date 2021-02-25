Запреты действуют до сих пор

Артист «Дизель шоу» Егор Крутоголов раскрыл принципы работы "Квартал 95"

После того как команда «Дизель» выступала в КВН, она начала сотрудничать со студией "Квартал 95" в разных проектах. Два года "дизели" выходили на сцену в качестве авторской группы и гостей «Вечернего Квартала», пишет pokatim.ru.

Далее команда пришла к руководству "кварталовцев" с просьбой продюсировать ее проект, а именно скетч-шоу в рамках «Вечернего Квартала», однако "дизелям" отказали.

Основатель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов рассказал, что студии было невыгодно растить конкурентов своими руками. В результате совместная работа закончилась.

"Квартал 95" и вовсе забыл о команде "дизелей", но позже конкурентоспособный продукт последних заставил напрячься студию.

Вследствие "Квартал" и вовсе обиделся на сотрудников "Дизель Шоу", а внутри стал действовать запрет на общение и работу с конкурирующей компанией.

Крутоголов с печалью вспоминает, что потерял много друзей и коллег из «Квартала 95», и ему не хватает с ними общения. Среди таких актеров оказались и Елена Кравец, Евгений Кошевой, Степан Казанин, Юрий Крапов. Юмористы боятся потерять работу, поэтому даже не здороваются с участниками «Дизеля».

Кроме того, рейтинги "дизелей" оказались выше "кварталовцев", что привело к травле первых. Руководство студии распространило слухи о плохих условиях труда, низкой зарплате и непрофессионализме начальства "Дизель Шоу". Это привело к пертурбации в актёрском составе и закулисном.

По словам Крутоголова, никто не осмеливался кинуть вызов мощному сопернику в виде "Квартала 95", но "Дизель" с этим справился.

Как считает Егор, уход Владимира Зеленского из проекта в президенты нанес удар по "Кварталу 95", поэтому сейчас рейтинги студии падают.

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