Актор "Дизель-шоу" Сергій Писаренко був помічений в жіночій сукні

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці артиста в Instagram з'явилося відео, на якому він приміряв білу сукню, схожу на ту, яку носила актриса Мерилін Монро. Поруч з актором стояла костюмер, яка допомагала йому надіти наряд.

Коли Писаренко помітив, що його знімають, він почав виправдовуватися, звертаючись до шанувальників. Він зазначив, що це просто роль, яку він зіграє 8 березня. Актор закликав фанатів не починати наговорювати на нього.

"Просто роль..",- підписав відео Писаренко.

У коментарях позитивно відреагували на образ актора і залишили йому масу приємних відгуків.

"Зачот", "Прикольно. Клас", "не треба соромитися))", "тепер зрозуміло для чого худнув", "Думаю буде смішно!", "Вау, а вітерець знизу буде?", "Сергій, неймовірно талановита людина», «Мерилін Монро однак, не дати не взяти», "фігура вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що 52-річний Сергій Писаренко родом з Росії. Він став широко відомий, коли виступав у команді КВК " Уездный город". Показово, що Писаренко один з небагатьох артистів, яким вдається працювати на дві країни. У Росії Писаренко працює доцентом Московського державного інституту культури мистецтв.

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