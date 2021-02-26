Актор "Дизель-шоу" Сергій Писаренко був помічений в жіночій сукні
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці артиста в Instagram з'явилося відео, на якому він приміряв білу сукню, схожу на ту, яку носила актриса Мерилін Монро. Поруч з актором стояла костюмер, яка допомагала йому надіти наряд.
Коли Писаренко помітив, що його знімають, він почав виправдовуватися, звертаючись до шанувальників. Він зазначив, що це просто роль, яку він зіграє 8 березня. Актор закликав фанатів не починати наговорювати на нього.
"Просто роль..",- підписав відео Писаренко.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Влад Яма з "Танців з зірками" шокував новим обличчям, повернувшись з Майамі: "Ми вдома..."
Змучений хворобами 91-річний Чапкіс вийшов на зв'язок і розповів, що з ним зараз: "Уже три дні..."
Розкрилися деталі таємничої загибелі відомого російського актора: "Страшні побоювання підтвердилися"
55-річний Віктор Павлік приголомшив одкровеннями про бійки з дружиною: "Катерина ще молоденька..."
У коментарях позитивно відреагували на образ актора і залишили йому масу приємних відгуків.
"Зачот", "Прикольно. Клас", "не треба соромитися))", "тепер зрозуміло для чого худнув", "Думаю буде смішно!", "Вау, а вітерець знизу буде?", "Сергій, неймовірно талановита людина», «Мерилін Монро однак, не дати не взяти», "фігура вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що 52-річний Сергій Писаренко родом з Росії. Він став широко відомий, коли виступав у команді КВК " Уездный город". Показово, що Писаренко один з небагатьох артистів, яким вдається працювати на дві країни. У Росії Писаренко працює доцентом Московського державного інституту культури мистецтв.
Нагадаємо, що Крутоголов з "Dizel show" похвалився дорослим сином, якого довго не показував:"який наречений...".
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" кардинально змінила зовнішність, неможливо впізнати:"Люблю, коли дорого".
Також Politeka писала, що Крутоголов з "Дизель Шоу" видав ганебну правду про "Квартал 95", почалося цькування: "втратив багато друзів і...".