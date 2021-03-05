Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала, как умеет развлекаться

На кадрах Булитко была в блестящем мини-платье. Красотка играла роль выпившей женщины, поэтому ей пытался помочь мужчина. На других кадрах можно увидеть и остальных актеров студии "Дизель шоу", которые решили подшутить над темой праздника 8 марта. На одном из фото можно заметить, как таксист пытается подбросить роковых красоток, которые уже хорошо отметили женский день. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку "Дизель шоу" в Инстаграм.

"Сегодня! Первая весенняя премьера «Дизель Шоу», посвященная Международному женскому дню.

Наши женщины такие милые, добрые, красивые, нежные, любимые… Этого у них не отобрать. Но попробуйте забрать женщину из ночного клуба в её праздник. Да еще и с подружками, такими же… милыми. Тут понадобятся железные нервы, настоящее мужество и, конечно же, любовь. Иначе это просто не пережить!", - написал администратор группы.

"Юху", - сразу написала Виктория под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер! Обожаю Дизель Шоу! Но к сожаленью, попасть на Ваш концерт, пенсия не позволяет!", "Очень ждем всей семьей", "Класс", "Ура, наконец-то новый выпуск".

Напомним, бесшабашная Булитко из "Дизель шоу" пошалила на диванчике в коротком мини

А еще Politeka писала, что Булитко из "Дизель Шоу" публично отшила любвеобильного экс-жениха "Холостячки" Мишиной

Также Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" кардинально сменила внешность, невозможно узнать



