Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала, как умеет развлекаться
На кадрах Булитко была в блестящем мини-платье. Красотка играла роль выпившей женщины, поэтому ей пытался помочь мужчина. На других кадрах можно увидеть и остальных актеров студии "Дизель шоу", которые решили подшутить над темой праздника 8 марта. На одном из фото можно заметить, как таксист пытается подбросить роковых красоток, которые уже хорошо отметили женский день. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку "Дизель шоу" в Инстаграм.
"Сегодня! Первая весенняя премьера «Дизель Шоу», посвященная Международному женскому дню.
Наши женщины такие милые, добрые, красивые, нежные, любимые… Этого у них не отобрать. Но попробуйте забрать женщину из ночного клуба в её праздник. Да еще и с подружками, такими же… милыми. Тут понадобятся железные нервы, настоящее мужество и, конечно же, любовь. Иначе это просто не пережить!", - написал администратор группы.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
71-летняя Пугачева задрала юбку и показала молодым, как надо зажигать: "Страшно смотреть, не упади, мать"
Киев на ушах, бус влетел в остановку с людьми: кадры последствий ДТП
"Вечная память тебе, Андрюша": трагически оборвалась жизнь 19-летнего бойца ВСУ
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
"Юху", - сразу написала Виктория под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Супер! Обожаю Дизель Шоу! Но к сожаленью, попасть на Ваш концерт, пенсия не позволяет!", "Очень ждем всей семьей", "Класс", "Ура, наконец-то новый выпуск".
Напомним, бесшабашная Булитко из "Дизель шоу" пошалила на диванчике в коротком мини
А еще Politeka писала, что Булитко из "Дизель Шоу" публично отшила любвеобильного экс-жениха "Холостячки" Мишиной
Также Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" кардинально сменила внешность, невозможно узнать