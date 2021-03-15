Известный "КВНщик", а ныне участник украинского проекта "Дизель Шоу" Сергей Писаренко, попал в неловкий конфуз с часами прямо во время выступления

Так, артист вышел на сцену в образе простого мужика дяди Вани. На нем была клетчатая рубашка, потертая майка серого цвета и спортивные штаны, а вот на руке красовался новомодный аксессуар – смартчасы. По всей видимости, российский комик забыл их снять.

Фотографию конфуза Сергей Писаренко обнародовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

«Я простой мужик Дядя Серёжа. Езжу на жигулях. Не пользуюсь компьютером........ эх часы забыл снять. Посыпался образ!», - написал он.

Находчивые фанаты уже подсказали ему решение, они сделали это с юмором.

«Часы нашёл... около дорогого кабака, мимо которого часто ходишь в пивнушку рядом. В кабак-то ходить дороговато. 😂», - ответили они.

Ране мы сообщали, что Сергей Писаренко был замечен в компании актрисы Яны Кошкиной, которой приписывают роман с Гариком Харламовым.

На снимке она лежала в кровати с Писаренко. На Кошкиной была розовая соблазнительная ночнушка с халатиком, которая подчеркнула красоту ее женского тела. А вот Писаренко был одет привычно для своего образа. На нем красовалась майка-алкоголичка, семейные трусы и рубашка в клетку.

Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко в трусах-семейках без стыда засветился с "разведенкой": "Ничего личного...".

Как сообщала Politeka, Писаренко из "Дизель шоу" оконфузился перед камерой, еле удержавшись на ногах: "Вот такой глюк…".

Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» Писаренко ошеломил видом в женском платье, пикантные кадры: «Не надо стесняться…».