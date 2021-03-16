Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» выместил свою злость на коллеге

Как передает Politeka.net, кадрами поделилась звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко в Инстаграм.

Так, похоже, что в постановке «Дизель шоу» Крутоголов и Булитко исполняли роли супругов. При этом заметно, что «муж» изначально был не в лучшем расположении духа. Он сидел за столом, а взволнованная «жена» стояла рядом. Для номера Булитко надела красный халат в горошек.

«Суп пересоленный. Это залет, мать», - грозно сказал Крутоголов, попробовав, стоящее перед ним блюдо.

«О, Боже!» - ответила Булитко.

«Я вызываю полицию», - вмешался в скандал персонаж Евгения Сморыгина.

Ранее Виктория Булитко удивила публику экстравагантной выходкой. В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала соблазнительно фото, на котором появилась в страстном образе.

Виктория запечатлена в светлой комнате, она раскинулась на стульчике в страстной позе и не смотрит в объектив. Перед камерой красотка появилась в коротеньком темном платье, которое сверкает серебром, а на ее ногах серебристые колготки. Этот наряд подчеркнул изящную фигурку актрисы и оголил линию плеч.

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