Звезда «Дизель шоу», КВНщик и актер Евгений Сморигин впечатлил новым образом

Как передает Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» появились кадры из нового эфира. На фото Евгений Сморигин позировал в костюме из магазина для взрослых. Он полностью обтянулся кожей в шипах. В руках у мужчины была плетка.

На втором фото расстроенный и поникший Сморигин сидел рядом с Викторией Булитко, которая исполняла роль его жены. Судя по всему, женщина утешала артиста после неудавшейся шалости.

«Поговаривают, что в длительных отношениях желание угасает. Но ведь можно поддерживать огонек и даже вернуть былую страсть. Наш Евгений Сморигин @smorigin_evgeni решил не церемониться и сразу перейти к жестким методам – к БДСМ. Почему дивный костюм вызвал интерес не только у жены, и что общего у се**уального мачо и ежика – смотрите в эту пятницу в «Дизель Шоу», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях оставили массу восторженных отзывов о новом образе актера.

«Смелый эксперимент», «Вы крутые», «Когда выйдет?», «Прикольненько», «Вика опять покрасилась?», «Жабеня, как дела?», «Не перестаю удивляться», «Отлично сидит костюм», - пишут пользователи сети.

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