Зірки "Дизель Шоу" вміють перевтілюватися в різні образи, що доводять їх виконані ролі
Шанувальники в захваті від шоу і його зірок, передає Politeka.net. Варто відзначити, що "дизелівці" знімаються в популярному скетчкомі "На трьох", в якому смішать українців.
Артисти перевтілюються в різних героїв дуже переконливо і стають майже невпізнанними. Так, наприклад, Вікторія Булітко виконала роль аптекаря. Зірка постала на фото, оприлюдненому на офіційній сторінці шоу, якраз в цьому образі. Рудоволоса красуня відкрила рот і широко розкрила очі. На її язиці можна помітити таблетку.
А Євген Гашенко виконав роль поліцейського і майстра з ремонту авто, як і його колега Олександр Бережок.
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Єгор Крутоголов втілив образ патрульного.
"Вже традиційно в п'ятницю ввечері виходять нові серії скетчкому "На трьох"🤪
Ідеально, щоб розслабитися після важкого робочого тижня", - написали автори поста.
За три години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Клас, будемо чекати😍", " Ура!!! 😍 😍 ❤ ❤ ", "Чекаємо🔥 😍❤️"," ви круто знімаєте і класні відео", "кому не подобається, то нехай не дивляться.А я знаю, що буде цікаво, смішно і класно!!!",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Вікторія Булітко опублікувала веселе відео, зняте в компанії колеги Сморигіна.
Артистка була в красивій сукні і в перуці, яка перетворила її в блондинку.
А Євген і зовсім був в образі бабусі з сивим волоссям.
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