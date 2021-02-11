Звезды "Дизель Шоу" умеют перевоплощаться в разные образы, что доказывают их исполненные роли

Поклонники в восторге от шоу и его звезд, передает Politeka.net. Стоит отметить, что "дизелевцы" снимаются в популярном скетчкоме "На троих", в котором смешат украинцев.

Артисты перевоплощаются в разных героев очень убедительно и становятся почти неузнаваемыми. Так, например, Виктория Булитко исполнила роль аптекаря. Звезда предстала на фото, обнародованном на официальной странице шоу, как раз в этом образе. Рыжеволосая красотка открыла рот и широко раскрыла глаза. На ее языке можно заметить таблетку.

А Евгений Гашенко исполнил роль полицейского и мастера по ремонту авто, как и его коллега Александр Бережок.

Егор Крутоголов воплотил образ патрульного.

"Уже традиционно в пятницу вечером выходят новые серии скетчкома «На Троих»🤪

Идеально, чтобы расслабиться после тяжелый рабочей недели🤯", - написали авторы поста.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Класс,будем ждать😍", "Ура!!! 😍😍❤❤", "Ждём🔥😍❤️", "Вы круто снимаете и классные видео", "Кому не нравится, то пусть не смотрят.А я знаю, что будет интересно, смешно и классно!!!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко опубликовала веселое видео, снятое в компании коллеги Сморигина.

Артистка была в красивом платье и в парике, который превратил ее в блондинку.

А Евгений и вовсе был в образе бабушки с седыми волосами.

Напомним, звезда «Дизель Шоу» выдала все секреты о себе, Булитко не выдержала: "Милая Маруся..."

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель Шоу" растрогал самым романтическим поступком, жена осталась довольна: "Приехал на работу и..."

Также Politeka писала, что красотки Булитко, Глущенко и Грицук из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене: топ страстных образов.