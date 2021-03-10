Євген Сморигін став королевою TikTok, це потрібно бачити

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку Дизель-шоу.

Артисти з "Дизель шоу" опублікували анонс своєї нової програми. Головним героєм знову стане її величність. Це образ вже з'являвся в декількох сюжетах цього дотепного проекту.

Тепер глядачів чекають новітні пригоди в сучасному дусі. Оскільки автори впевнені, що без присутності в модному TikTok нормальне людське життя неможливе.

В опублікованому пості написано:" Хочу в річок, хочу в топ", - періодично у своїй ванній наспівує англійська королева. Адже тепер її Величність-Користувач TikTok. Які трендові "відоси" знімає Єлизавета II і скільки переглядів у королеви».

Відповіді на ці та інші питання глядачі дізнаються з чергової передачі.

Послання супроводжується серією фотографій, де зірки "Дизель шоу" пародіюють членів королівської сім'ї. Це виглядає дуже схоже і смішно.

Головна роль дісталася Євгену Сморигіну, він грає її величність. Можна переконатися, подивившись на фото, що в гримі, спеціальному одязі і з короною на голові, гуморист практично одна особа з всесвітньо відомою персоною.

Для повної схожості в кадрі присутні відповідні декорації. Наприклад, портрет в позолоченій рамі усміхненого Євгена.

Колір костюма рожевий, він приємно гармонує з рукавичками схожого відтінку. Також добре вжилися в образи вінценосної сім'ї й інші актори програми.

Передплатники вже висловили бажання подивитися нову роботу талановитих гумористів.

«Добре. Цікаво буде подивитися на англійську королеву Дизель шоу. Наша королева Україна багата талантами, хочу в дизель шоу".

"Супер порадували", - написала прихильниця.

Нагадавши, зірка Дизель виступила сольно.

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