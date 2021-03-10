Евгений Сморигин стал королевой TikTok, это нужно видеть

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу Дизель-шоу.

Артисты из «Дизель шоу» опубликовали анонс своей новой программы. Главным героем опять станет Её величество. Это образ уже появлялся в нескольких сюжетах этого остроумного проекта.

Теперь зрителей ждут новейшие приключения в современном духе. Поскольку авторы уверенны, что без присутствия в модном TikTok нормальная человеческая жизнь невозможно.

В опубликованном посте написано: "Хочу в рек, хочу в топ", - периодически в своей ванной напевает английская королева. Ведь теперь Её Величество - пользователь TikTok. Какие трендовые "видосы" снимает Елизавета II и сколько просмотров у королевы».

Ответы на эти и другие вопросы зрители узнают из очередной передачи.

Послание сопровождается серией фотографий, где звезды "Дизель шоу" пародируют членов королевской семьи. Это выглядит очень похоже и смешно.

Главная роль досталась Евгению Сморигину, он играет Её величество. Можно убедиться, посмотрев на фото, что в гриме, специальной одежде и с короной на голове, юморист практически одно лицо с всемирно известной персоной.

Для полного сходства в кадре присутствуют соответствующие декорации. Например, портрет в золоченой раме улыбающегося Евгения.

Цвет костюма розовый, он приятно гармонирует с перчатками похожего оттенка. Также хорошо вжились в образы венценосной семьи и другие актеры программы.

Подписчики уже выразили желание посмотреть новую работу талантливых юмористов.

«Классно. Интересно будет посмотреть на английскую королеву Дизель шоу. Наша королева Украина богатая талантами, хочу в дизель шоу».

"Супер порадовали", - написала поклонница.

Напомним, звезда Дизель выступила сольно.

Как сообщала Politeka, в Дизель заговорили о горе.

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