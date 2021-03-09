Актриса "Дизель шоу" и участница "Танцев со звездами" Виктория Булитко поделилась трогательным фото со своей погибшей подругой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Виктория опубликовала черно-белое фото, на котором позировала с бывшей актрисой «Дизель шоу» Мариной Поплавской. Как известно, 9 марта Поплавская праздновала свой день рождения. Сегодня ей могло бы исполниться 51 год.

Напомним, что Марина Поплавская погибла в аварии почти три года назад. Ее гибель стала ударом для всего коллектива студии. На фото дамы стояли с бокалами пива. Обе выглядели счастливыми и улыбчивыми.

«Очень тебя не хватает», - подписала фото Булитко.

В комментариях поклонники стали делиться своими эмоциями и поддерживать Викторию.

«Марина навсегда останется в наших сердцах и памяти», «Позитивчик. Как же жалко», «Мариночка! Светлая память», «Всегда плачу, когда вижу ее», «Эх... наша Мариначка», «за что Марина, королева юмора, не хватает тебя в этом мире», «Очень не хватает её в Дизеле», «Уже столько лет прошло», «Очень мне она нравилась, земля ей пухом», - пишут пользователи сети.

Отметим, что до «Дизель шоу» Поплавская полюбилась зрителям как участница команды КВН.

Напомним, что трагедия в "Дизель шоу", боль потери не унять: "Девятое марта теперь навсегда день печали и памяти".

Как сообщала Politeka, артисты Дизель Шоу "превратились" в женщин, неожиданное видео: "Нужна страшная подружка".

Также Politeka писала, что страстная Булитко из "Дизель шоу" в дерзком мини не на шутку завела мужчин, поза впечатляет: "Обалденная".