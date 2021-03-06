Актриса "Дизель шоу" і учасниця "Танців з зірками" Вікторія Булітко здивувала новим пристрасним фото в цікавому образі

Як повідомляє Politeka.net, актриса гумористичної програми "Дизель шоу" і учасниця "Танців з зірками" Вікторія Булітко, яка нещодавно збентежила шанувальників образом фатальної брюнетки, знову здивувала публіку екстравагантною витівкою. У своєму мікроблозі в Instagram зірка опублікувала спокусливо фото, на якому з'явилася в пристрасному образі.

На новій фотографії Вікторія відображена у світлій кімнаті, вона розкинулася на стільчику в пристрасній позі і не дивиться в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в коротенькій темній сукні, яка виблискує сріблом, а на її ногах сріблясті колготки. Цей наряд підкреслив витончену фігурку актриси і оголив лінію плечей. Її волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі яскравий макіяж, вона доклала руку до обличчя і ніби думає про щось.

У підписі до фотографії Булітко написала: "В очікуванні вечора суботи... У нас, у дизелів @dizelstudio сьогодні закритий перегляд #Дизельнайт. Так! Так! Того самого нового Шоу, яке вийде вже 6 березня на @stbua о 22.22. З трепетом хвилююся і чекаю. А що робите ви сьогодні ввечері?". Звичайно ж шанувальники кинулися обговорювати знімок красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Будемо дивитися", "Круто", "Очманіла!", "Віка, ти, як завжди, супер!", "Красива", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадавши, Підхмелену Булітко з подружками з "Дизель шоу" ледве потягли з клубу: "Це просто не пережити".

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