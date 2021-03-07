Зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко і Олександр Бережок постали у святкових образах
Артисти шоу постійно дивують своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net. Цього разу Олександр Бережок постав у незвичному образі (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Яна Глущенко була в білій сукні з нескромним декольте. Блискуча прикраса на шиї притягувала погляд. Красуня зробила собі гарну зачіску.
Примітно, що Олександр Бережок теж був у сукні, а на його голові красувалася чорна перука.
"Я йду в караоке і мені потрібна страшна подружка", - вимовила Яна.
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"А ти мені тоді навіщо?",- сміючись, поцікавився Бережок.
Автори поста в Instagram повідомили, що чоловіки цього разу здивували глядачів на сцені.
"Подарунки на 8 березня бувають різні! У цьому сміховинному відкритті "дизелівські" чоловіки з'явилися в дуже незвичних образах - замість смокінгів і метеликів на них сукні та підбори!
На одній сцені зібралися народна провідниця і заслужена ведуча України, наші улюблені бабки, Кончіта Вурст і Мерилін Монро.
Що це - наймасовіший камін-аут в історії українського шоу-бізнесу? Що або хто змусив брутальних чоловіків так вирядитися?",- йдеться в публікації.
За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Я Обожнюю Дизель Шоу!! Вони Класні!!!", "Була на концерті, дуже класно зіграли, хочу ще до вас приїхати❤️😂", "я відразу чомусь згадала цю, як її ....Кончиту з Євробачення🤣 🤣 🤣".
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