Звезды "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Александр Бережок предстали в праздничных образах

Артисты шоу постоянно удивляют своих поклонников, сообщает Politeka.net. В этот раз Александр Бережок предстал в необычном образе (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Яна Глущенко была в белом платье с нескромным декольте. Сверкающее украшение на шее притягивало взгляд. Красотка сделала себе красивую прическу.

Примечательно, что Александр Бережок тоже был в платье, а на его голове красовался черный парик.

"Я иду в караоке и мне нужна страшная подружка", - произнесла Яна.

"А ты мне тогда зачем?", - смеясь, поинтересовался Бережок.

Авторы поста в Инстаграм сообщили, что мужчины в этот раз удивили зрителей на сцене.

"Подарки на 8 марта бывают разные! В этом уморительном открытии «дизелевские» мужчины появились в очень необычных образах - вместо смокингов и бабочек на них платья и каблуки!

На одной сцене собрались народная проводница и заслуженная ведущая Украины, наши любимые бабки, Кончита Вурст и Мэрилин Монро.

Что это – самый массовый камин-аут в истории украинского шоу-бизнеса? Что или кто заставил брутальных мужчин так вырядиться?", - говорится в публикации.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Я Обожаю Дизель Шоу!! Они Классные!!!", "Была на концерте, очень классно сыграли, хочу ещё к вам приехать❤️😂", "Я сразу почему-то вспомнила эту, как её ....Кончиту с Евровидения 🤣🤣🤣".

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