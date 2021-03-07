Звезды "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Александр Бережок предстали в праздничных образах
Артисты шоу постоянно удивляют своих поклонников, сообщает Politeka.net. В этот раз Александр Бережок предстал в необычном образе (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Яна Глущенко была в белом платье с нескромным декольте. Сверкающее украшение на шее притягивало взгляд. Красотка сделала себе красивую прическу.
Примечательно, что Александр Бережок тоже был в платье, а на его голове красовался черный парик.
"Я иду в караоке и мне нужна страшная подружка", - произнесла Яна.
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"А ты мне тогда зачем?", - смеясь, поинтересовался Бережок.
Авторы поста в Инстаграм сообщили, что мужчины в этот раз удивили зрителей на сцене.
"Подарки на 8 марта бывают разные! В этом уморительном открытии «дизелевские» мужчины появились в очень необычных образах - вместо смокингов и бабочек на них платья и каблуки!
На одной сцене собрались народная проводница и заслуженная ведущая Украины, наши любимые бабки, Кончита Вурст и Мэрилин Монро.
Что это – самый массовый камин-аут в истории украинского шоу-бизнеса? Что или кто заставил брутальных мужчин так вырядиться?", - говорится в публикации.
За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев:
"Я Обожаю Дизель Шоу!! Они Классные!!!", "Была на концерте, очень классно сыграли, хочу ещё к вам приехать❤️😂", "Я сразу почему-то вспомнила эту, как её ....Кончиту с Евровидения 🤣🤣🤣".
Напомним, "холостячка" Никитюк в соблазнительном "леопарде" сделала предложение незнакомцу:"я твой последний шанс".
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