Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник висловився про можливість участі Лесі Нікітюк у новому сезоні шоу

Зараз продюсери популярного проекту після успіху минулого сезону з Ксенією Мішиной займаються пошуками героїні для нових епізодів. Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів ведучий шоу Григорій Решетник.

За його словами, творці шоу хочуть, щоб вона була такою ж яскравою, як Мішина.

Серед шанувальників проекту давно ходять чутки про те, що Новою «холостячкою» може стати відома ведуча Леся Нікітюк, у якої в даний момент немає обранця. Втім, Решетник зазначив, що Леся нібито занадто скромна для того, щоб самостійно пропонувати свою кандидатуру.

Ведучий також додав, що заради Нікітюк продюсерам довелося б підбирати для шоу занадто високих чоловіків.

"Для Лесі довелося б підшукувати кандидатів зростом не нижче 190 см.знаючи Лесін характер, можна сказати, що вона була б дуже експресивною "холостячкою", - додав Решетник.

Раніше в мережі Лесю Нікітюк масово просили стати новою героїнею шоу"Холостячка". Вона навіть вже коментувала цю тему. Однак тоді сказала, що поки не знає, чи братиме участь. Нещодавно Леся вирішила розставити всі крапки.

Вона заявила, що не буде брати участь у шоу, пожартувавши, що це буде виглядати як «Білосніжка і сім гномів».

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