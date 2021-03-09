Артисти "Дизель шоу" довели публіку до сліз

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували серію знімків з відомою актрисою-гумористкою Мариною Поплавською. 9 березня їй міг би виповнитися 51 рік.

Нагадаємо, зірка загинула в ДТП майже три роки тому. Колеги досі сумують, адже Марина Францівна була невід'ємною частиною програми. Її загибель стала справжнім ударом не тільки для всього колективу, а й усіх українців. Публіка полюбила Поплавську ще до її приходу в "Дизель шоу", коли вона брала участь у КВК в команді "Дівчата з Житомира".

"Сьогодні день народження у Королеви гумору, великої артистки, нашої дорогої колеги Марини Францівни Поплавської. Їй би виповнився 51 рік. 9 березня для нас тепер назавжди день смутку та день пам'яті. На жаль, час тільки збільшує біль від втрати. Ми сумуємо! 🧡 🤍 🧡", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися з теплом згадувати артистку в коментарях:

"Вона житиме в наших серцях завжди❤️"

"Капець!! Досих пір не можу повірити, що її немає😭 😢 Царство Небесне вічний спокій!!🕯️"

"Вона була 🔥вогником)) з днем народження!!!Ти завжди в наших серцях 💖"

"Мда, 9 березня народжуються Герої нашого світу: Шевченко, Гагарін, і Маринка в тому числі..."

"Як її не вистачає... Світла пам'ять🙏"

"Яка ж вона красива ❤️"

"Любимо, пам'ятаємо, сумуємо.😢"

"Найкраща в дизелі!!!!!🙏"

"Ось дивилася колишні виступи з нею, аж сльози котяться, вона так грала, ну, просто пушка 💔"

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася рано вранці 20 жовтня 2018 року в Київській області. Автобус з акторами врізався у вантажівку. Постраждали також Яна Глущенко, Євген Сморигін і Єгор Крутоголов. Відомо, що автобус рухався зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину.

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