Артисты "Дизель шоу" довели публику до слез
Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали серию снимков с известной актрисой-юмористкой Мариной Поплавской. 9 марта ей мог бы исполниться 51 год.
Напомним, звезда погибла в ДТП почти три года назад. Коллеги до сих пор скорбят, ведь Марина Францевна была неотъемлемой частью программы. Ее гибель стала настоящим ударом не только для всего коллектива, но и всех украинцев. Публика полюбила Поплавскую еще до ее прихода в "Дизель шоу", когда она принимала участие в КВН в команде «Девчонки из Житомира».
"Сегодня день рождения у Королевы юмора, большой артистки, нашей дорогой коллеги Марины Францевны Поплавской. Ей бы исполнился 51 год. 9 марта для нас теперь навсегда день скорби и день памяти. К сожалению, время только увеличивает боль от потери. Мы скорбим! 🧡🤍🧡", - говорится в сообщении.
Пользователи кинулись с теплом вспоминать артистку в комментариях:
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"Она будет жить в наших сердцах всегда❤️"
"Капец!! Досих пор не могу поверить, что её нет😭😢 Царство небесное вечный покой!!🕯️"
"Она была 🔥Огоньком))С днём рождения!!!Ты всегда в наших сердцах 💖"
"Мда, 9 марта рождаются герои нашего мира: Шевченко, Гагарин, и Маринка в том числе..."
"Как её не хватает... Светлая память🙏"
"Какая же она красивая ❤️"
"Любим, помним, скорбим.😢"
"Самая лучшая в Дизеле!!!!!🙏"
"Вот смотрела бывшие выступления с ней, аж слезы катятся, она так играла, ну, просто пушка💔"
Напомним, трагическое ДТП произошло рано утром 20 октября 2018 года в Киевской области. Автобус с актерами врезался в грузовик. Пострадали также Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов. Известно, что автобус двигался со скоростью свыше 100 километров в час.
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