Актриса Виктория Булитко из "Дизель Шоу" взбудоражила любопытным занятием

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала у себя в ванной.

Раздетая и напененная красотка лежала в воде. Прямо в таком пикантном виде девушка решила дать необычный "концерт", исполнив песню Лаймы Вайкуле "Вернисаж".

Приглушенный свет, исходивший от гирлянды, а также ее глубокий и приятный голос, безусловно, не могли оставить публику равнодушной. К сожалению, в "сториз" нет возможности оставить комментарии, а так Виктория, скорее всего, сорвала бы овации.

"На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы не со мною... На этой выставке картин сюжет присутствует один, где вы вдвоем, но не со мной... Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж", - пела красотка, изредка высовывая ножки из воды и качая ими в такт.

В конце актриса пожелала фанатам спокойной ночи.

Ранее мы рассказывали, Булитко восхитила страстным образом и не менее жаркой позой на новом фото, опублкиованном в Инстаграм.

Девушка предстала перед камерой в коротеньком темном платье, которое сверкало серебром. Этот наряд как нельзя лучше подчеркнул ее изящную фигурку, оголив линию плеч. Виктория томно задрала голову, коснувшись рукой лба и закрыв глаза, будто от удовольствия. В подписи актриса рассказала, что предвкушает восторг от нового шоу от "Дизеля" и поинтересовалась планами публики на вечер.

Напомним, Подвыпившую Булитко с подружками из "Дизель шоу" еле утащили из клуба: "Это просто не пережить".

Как сообщала Politeka, Бесшабашная Булитко из "Дизель шоу" пошалила на диванчике в коротком мини: "Ах какие глазки".

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